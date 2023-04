Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende regierte der Bleifuß in Landau. Am Samstag ist ein Porschefahrer durch eine Spielstraße gerast, am Sonntag ein junger Mann durch Landaus Süden gefegt. Treten die Leute seit Beginn der Corona-Pandemie das Pedal häufiger durch?

Das Gaspedal sitzt locker in Landau: Bereits am Samstag raste ein Porschefahrer mit geschätzten 100 Stundenkilometern