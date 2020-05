Der Fahrer eines Porsche Taycan hat am Samstag gegen 17.38 Uhr die Landauer Georg-Friedrich-Dentzel-Straße wohl mit einer Rennstrecke verwechselt. Wie die Polizei mitteilt, beschleunigte der Mann mehrfach seinen Sportwagen auf eine Geschwindigkeit von knapp 100 Stundenkilometern. Diese Zahl wurde von mehreren Augenzeugen geschätzt, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Straße im Wohnpark am Ebenberg ist als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Auf einem angrenzenden Spielplatz und den Grünflächen befanden sich laut Polizei rund 100 Personen. Die Beamten suchen nun Zeugen und Menschen, die in Gefahr gebracht wurden. Diese können sich unter Telefon 06341 2870 melden.