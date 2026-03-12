Die Landauer Stadtverwaltung hat die Linienstraße in Landau wegen eines Wasserschadens am ehemaligen Hotel Brenner am Mittwoch teilweise gesperrt. Wie die Verwaltung jetzt mitteilt, wurde der Schaden der Bauaufsicht gemeldet. Diese habe vor Ort festgestellt, dass das Gebäude gravierend beschädigt sei. Gesperrt wurde der Bereich an der Kreuzung zur Maximilanstraße. Die Stadt habe sich zu dem Schritt entschieden, um keine Passanten zu gefährden.

Aus dem Gebäude tritt Wasser aus. Foto: Falk Reimer

Das ehemalige Hotel war Anfang Februar auf Anweisung der Stadtverwaltung geräumt worden. Bei einer Überprüfung durch das Bauamt im Oktober 2025 hätten sich erhebliche Brandschutzmängel gezeigt, hieß es damals. Zuletzt hatten 25 Personen in dem Gebäude gewohnt.