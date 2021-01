Über das komplette Edenkobener Tal ist ein Haltverbot verhängt worden. Das haben die Behörden am Dienstag mitgeteilt.

Durch den Ansturm von Ausflüglern hat es auf der Straße in dem Tal in den vergangenen Tagen und Wochen teilweise ein Verkehrschaos gegeben. Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, der Landesbetrieb Mobilität in Speyer und die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben haben deshalb jetzt das rigorose Verbot veranlasst. Schilder sind inzwischen aufgestellt worden. Nach Angaben der Behörden stehen auch Absperrschranken bereit, etwa für den Heldenstein oder den Hüttenbrunnen.

