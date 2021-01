Auch die Schneefälle im Edenkobener Tal haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Ausflügler angelockt. Das führte zeitweise zu einem Verkehrschaos. Und zu gefährlichen Situationen. Die Behörden reagieren

In den vergangenen Wochen ist viel los gewesen im Pfälzerwald. Stellenweise zu viel. Besonders auf den Gipfeln wie der Kalmit. Der Ansturm der Schneeausflügler sorgte aber auch im Edenkobener Tal für Probleme. Die Parkplätze, etwa am Heldenstein oder am Hüttenbrunnen, waren voll, auf den Strecken gab es gefährliche Situationen.

Damit nicht noch mal ein solches Verkehrschaos entsteht, Rettungseinsätze ungehindert ablaufen und auch die Corona-Regeln eingehalten werden können, haben die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, der Landesbetrieb Mobilität in Speyer und die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben ein Halteverbot für das komplette Edenkobener Tal verhängt. Das haben die Behörden am Dienstag mitgeteilt.

Ordnungsamt kontrolliert Halteverbot

Demnach ist das Parken auf der Straße zwischen Edenkoben und dem Heldenstein sowie auf der Strecke rund um den Hüttenbrunnen ab sofort verboten. Schilder sind inzwischen aufgestellt worden. Nach Angaben der Behörden stehen auch Absperrschranken bereit, etwa für den Heldenstein oder den Hüttenbrunnen. Damit sollten ein erneuter Ansturm verhindert und der Ablauf des Winterdienstes sichergestellt werden, heißt es.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Edenkoben werden auf den Strecken verstärkt kontrollieren. Falsch geparkte Autos werden gegebenenfalls abgeschleppt, auch die Einhaltung der Corona-Regeln wird überwacht.

Rücksichtslosigkeit Gefahr für Menschenleben

Die Verbandsgemeinde-Verwaltung schließt sich derweil dem Appell der Polizei an. In der Mitteilung vom Dienstag heißt es: „Jeder von uns kann in die Situation kommen, auf die schnelle Ankunft von Feuerwehr und Rettungsdiensten angewiesen zu sein.“ Rücksichtslos und falsch abgestellte Autos könnten dazu führen, dass wertvolle Zeit für die Rettung von Menschenleben verloren geht. „Dort, wo vielleicht noch ein Pkw durchkommt, kann es für die großen Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge schon viel zu eng sein. Gerade deshalb sollte bedacht geparkt werden.“