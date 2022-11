Die amerikanische Luftwaffe hat zusätzliche Angaben zu einer Übung gemacht, die vom 7. bis 9. November in der militärischen Flugübungszone TRA Lauter stattfinden soll. Aus Sicherheitsgründen macht die Pressestelle keine Angaben zur Anzahl der teilnehmenden Flugzeuge und der Art der Luftübungen. Man könne aber damit rechnen, dass die F16-Jets des in Spangdahlem/Eifel stationierten 52. US-Jagdgeschwaders dabei sein werden, außerdem „besuchende Einheiten“ mit vierstrahligen KC-135 Boeing Stratotankern (also Tankflugzeugen) und zweistrahligen Lockheed-Martin F22 Tarnkappenjets. Letztere kommen vom polnischen Militärflugplatz Lask bei Lodz. In der TRA Lauter gibt es eine große, ovale Flugbahn, die speziell für die Betankung von Jets im Flug vorgesehen ist. Bei gutem Wetter kann man dieses Oval gut an den Kondensstreifen über dem Pfälzerwald erkennen.

Kein Nachtflugbetrieb

Die routinemäßige Bereitschaftsübung diene dazu, die Verteidigungsbereitschaft des Stützpunkts zu trainieren und zu verbessern. Dabei sollen eine Vielzahl verschiedener Situationen simuliert werden. Ähnliche Übungen würden regelmäßig in Einrichtungen der US-Luftwaffe in Europa und auf der ganzen Welt durchgeführt. Am Luftwaffenstützpunkt selbst kämen Sirenen, Lautsprecher, Bodenexplosionssimulatoren und Rauchkanister zum Einsatz. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit sind keine Übungen und kein Nachtflugbetrieb vorgesehen.