Der militärische Fluglärm über der Südpfalz hat zugenommen. Das konstatieren RHEINPFALZ-Leser in Mails an die Redaktion. Die Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung in Kaiserslautern empört sich bereits seit Tagen über die Aktivitäten am Himmel. In ihren Tagesberichten nennt sie die beteiligten Flugzeuge, die Staaten, zu deren Luftwaffe sie gehören, sowie den Heimatstandort. Außerdem errechnet sie aus dem Flugbetrieb überschlägig den verbrauchten Treibstoff, den CO 2 - sowie den Stickstoffoxid-Ausstoß und wie vielen Autokilometern dies entsprechen würde. Am Donnerstag waren dies „nur" 846.667 Kilometer, am Mittwoch 2,5 Millionen Kilometer.