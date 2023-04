Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Thomas Gebhart ist als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium einer derjenigen, die wohl am besten über die Corona-Lage informiert sind. Der Jockgrimer dämpft die Hoffnung vieler auf eine in Kürze virenfreie Republik: „Solange es keinen Impfstoff gibt, wird sich an der Situation grundsätzlich nichts ändern.“ Doch der Christdemokrat macht auch Hoffnung – und wird konkret.

Einige Bekannte sind in den vergangenen Wochen auf Thomas Gebhart mit der immer selben Frage zugekommen, nur der Anlass schwankte zwischen Geburtstag, Hochzeit und Taufe: „Wie