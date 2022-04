Die private Hilfsinitiative aus der Süd- und Vorderpfalz, die vor Kurzem 60 Tonnen Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht und zwei Familien von dort mitgenommen hat, organisiert am Ostersamstag eine Osterhasen-Tour mit dem Friedenstruck. Ein Laster wurde für den Hilfskonvoi von Schülern und einem Graffiti-Künstler mit Friedensbotschaften bemalt. Der Lkw macht von 11 bis 12 Uhr am Alten Messplatz in Landau, von 13 bis 14 Uhr bei Juphi in Neustadt und von 15 bis 16 Uhr am ehemaligen Real-Parkplatz in Haßloch Station. Dort verteilen die Helfer Schoko-Osterhasen und singen mit der „Schbreißelband“ auf der Pritsche ein Repertoire von Friedensliedern. Dazu wird eine Übersetzerin einen deutschen Text vorlesen und ins Russische übersetzen, um die Geflüchteten willkommen zu heißen. „Dies soll unseren Mitbürgern Herz und Tür öffnen“, sagt das Team.