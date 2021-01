Der Edenkobener Kaufmann Ludwig Vondersand war am Donnerstag der erste Südpfälzer, der im Impfzentrum seine Corona-Schutzimpfung erhalten hat. „Es geht mir gut, ich habe null Probleme“, berichtet Vondersand am Freitagvormittag der RHEINPFALZ. „Ich fühle keine Auswirkungen, ich habe sehr gut geschlafen. Auch an der Einstichstelle ist nichts“, sagt der 83-Jährige. Der Appetit sei auch völlig normal. Er habe einen Nebenwirkungsfragebogen erhalten, auf dem er die unerwünschten Wirkungen der Impfung eintragen solle. „Wenn die nächsten Tage alles so bleibt, kann ich ,keine Nebenwirkungen’ eintragen.“ Er empfehle die Impfung „weiterhin auf alle Fälle“ jedem weiter. Am 21. Januar soll Vondersand seine zweite Impfdosis erhalten.