Erneut wurde in der Nacht auf Dienstag der Wasserzählautomat auf dem Wohnmobilabstellplatz in der Bahnhofstraße in Edenkoben aufgebrochen, wie die Polizei berichtet. Die Täter stahlen die darin befindliche Geldkassette. Am Stromzählautomat wurde lediglich der Sicherungsbügel abgerissen. Zeugen beobachteten eine männliche, dunkel gekleidete Person mit einem Fahrrad, die sich gegen 4.15 Uhr an den Automaten zu schaffen machte. Die Polizei konnte den Mann aber nicht mehr ausfindig machen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.