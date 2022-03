Ja, der Strom ist teuer geworden. Aber so geht es auch nicht. Wiederholt wurde in den vergangenen Tagen auf dem Wohnmobilparkplatz in der Bahnhofstraße in Edenkoben der Stromzählerkasten aufgebrochen, wie die Polizei berichtet. Bereits am 14. März hatten Unbekannte den Automaten aufgebrochen, und den Zähler manipuliert, um an kostenfreien Strom zu kommen. Im aktuellen Fall wurde das Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro beziffert. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.