Straffälliger Flüchtling ist zurück

Ein 35-jähriger Flüchtling aus Somalia hält die Behörden in Atem. Am Freitag wurde der Intensivstraftäter aus der Haft entlassen und in eine Unterkunft in der Südpfalz gebracht. Dies war gerichtlich so angeordnet worden. Wie geht’s weiter?

Der Zirkus ist in der Stadt

Circuskunst neu geträumt – unter diesem Motto präsentiert der Circus Krone bis Sonntag sein Programm in Landau. Zu sehen gibt es Artistik, Klamauk und wilde Tiere.

Verkehrschaos wegen Tunnelsperrung

Seit Donnerstag sind zwei B10-Tunnel wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt. Wie lange? Bislang nicht absehbar. Das sorgt wieder einmal für Chaos in den Anliegergemeinden.

Starker Zusammenhalt in der Krise bei Nolte

Ende vergangenen Jahres musste das Traditionsunternehmen

Nolte Möbel Insolvenz anmelden. Die Produktion geht in Kurzarbeit weiter. Die Möbel haben in den Augen der Kunden ein gutes Image.

Mit Drohnen Rehkitze retten

Gemeinsam mit vielen Helfern hat die Kreisgruppe der Jäger vergangenes Jahr in 104 Einsätzen 216 Rehkitze aus den Wiesen geborgen und nach dem Mähen wieder in die Freiheit entlassen. Doch Landwirten und Jägern fehlt etwas.