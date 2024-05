Ein 35-jähriger Flüchtling aus Somalia hält die Behörden in Atem. Am Freitag wurde der Intensivstraftäter aus der Haft entlassen und in eine Unterkunft in der Südpfalz gebracht. Dies war gerichtlich so angeordnet worden. Wie geht’s weiter?

Ein straffälliger Geflüchteter aus Somalia ist nach seiner Haft-Entlassung aus der JVA Frankenthal am Freitag in eine Obdachlosenunterkunft in die Südpfalz