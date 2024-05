Gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern hat die Kreisgruppe der Jäger vergangenes Jahr in 104 Einsätzen neben einigen Enten- und Fasanengelegen 216 Rehkitze aus den Wiesen geborgen und nach dem Mähen wieder in die Freiheit entlassen.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Kreisgruppe der Jägerschaft Germersheim der Kreisverwaltung zufolge wieder an der Wildtierrettung. „Jedes gerettete Tier ist ein Erfolg und wir freuen uns, dass schon etliches Tierleid vermieden werden konnte“, so Landrat Fritz Brechtel und der für das Jagdwesen zuständige Kreisbeigeordnete Michael Braun.

Für die Kommunalpolitiker beginne effektiver Wildtierschutz bereits vor der Mahd. Frühzeitige Absprachen zwischen Landwirten, Jägern und freiwillig Helfenden können Tierleid verhindern und Kitze vor dem Mähtod bewahren. Wer seine Wiesen mähen möchte, hat dafür Sorge zu tragen, dass bei der Mahd der landwirtschaftlichen Flächen möglichst keine Wildtiere zu Schaden kommen. Insbesondere in der Brut- und Setzzeit bis 15. Juni seien Jungtiere stark gefährdet. Junge Feldhasen und auch Rehkitze zeigten keinen Fluchtreflex, sondern duckten sich bei Gefahr tief ab. Was vor Raubtieren wie dem Fuchs eine gute Tarnung verspreche, schütze nicht vor großen Kreisel- oder Balkenmähern.

Für die Kitztrettung oder die Rettung anderer Wildtiere vor einer Mahd werden immer auch freiwillige Helfer gesucht. Foto: Kreis Germersheim

Landwirte und Jäger, die sich dem Tierschutz verpflichtet fühlen, sind bemüht, dieses Leiden zu vermeiden, heißt es seitens des Kreises. Dazu werden die Wiesen vor dem Mähen abgesucht oder Tiere auf andere Weise vergrämt. Um Rehkitze, junge Feldhasen und Fasanengelege noch effizienter und sicherer vor dem Mähtod zu retten, unterstützen die Jäger im Kreis die Landwirte per Drohne mit Wärmebildkamera beim Aufspüren der Kitze. Somit haben Landwirte und Jäger die Möglichkeit, zeitsparend und effektiv ihrer Verantwortung gegenüber dem Wild nachzukommen. Bei den morgendlichen Einsätzen zur Kitzsuche sind der Kreisverwaltung zufolge Helferinnen und Helfer jederzeit willkommen. Ansprechpartner bei der Jägerschaft der Kreisgruppe Germersheim ist Matthias Metz, Telefon 01515 8874625 oder per Mail: Kitzretter-GER@gmx.de. Landwirte werden gebeten, sich mit dem zuständigen Jagdpächter oder auch direkt mit Matthias Metz in Verbindung zu setzen.