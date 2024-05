Seit Donnerstag sind zwei B10-Tunnel wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt. Wie lange? Bislang nicht absehbar. Das sorgt wieder einmal für Chaos in den Anliegergemeinden.

In Sarnstall ist man sauer. „Es ist leider immer noch so, bei jeder Sperrung muss nachgearbeitet werden“, ärgert sich der stellvertretende Ortsvorsteher Gernot Neuer. In den B10-Anliegergemeinden