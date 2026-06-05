Bei einer Klimaschutzaktion der Verbandsgemeinde Edenkoben hat ein noch genutzter Gefrierschrank aus dem Jahr 1981 gewonnen. Die Entscheidung war knapp.

Ein noch funktionstüchtiger Gefrierschrank aus dem Jahr 1981 hat bei einer Klimaschutzaktion der Verbandsgemeinde Edenkoben den ersten Platz belegt. Insgesamt gingen 35 Einsendungen ein. Gesucht wurde der älteste Gefrierschrank in der Verbandsgemeinde, der noch in Betrieb ist. Gewonnen hat ein Gerät aus Venningen. Die Siegerin erhält 500 Euro für die Anschaffung eines neuen, energiesparenden Geräts.

Die Entscheidung war knapp: Die Plätze zwei bis sechs stammen ebenfalls aus den frühen 1980er-Jahren. Die Aktion zeigt damit, dass in vielen Haushalten der Verbandsgemeinde noch ältere Gefriergeräte genutzt werden, teilt die Verbandsgemeinde Edenkoben mit. Zugleich macht die Aktion darauf aufmerksam, dass ältere Geräte häufig mehr Strom verbrauchen und höhere Energiekosten verursachen als moderne Modelle. Doch aus Ressourcensicht kann es laut Verbandsgemeinde sinnvoll sein, funktionierende Geräte möglichst lange zu nutzen und nicht vorschnell zu ersetzen.

Weitere Mitmachaktionen in Planung

Mit der Aktion wollte Edenkoben auf Energieeffizienz und einen bewussten Umgang mit Ressourcen aufmerksam machen. Bei den Einsendungen kamen auch Geschichten aus dem Alltag zusammen. So scheiterte eine Teilnahme daran, dass ein neues, gedämmtes Treppenhaus nach einer Kellersanierung für den Austausch des noch funktionierenden Geräts zu schmal war.

Weitere Mitmachaktionen zu Nachhaltigkeit und Energiesparen sind laut Mitteilung bereits in Planung. Welche Idee als Nächstes umgesetzt wird, steht aber noch nicht fest.