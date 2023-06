Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es kommt weitere Bewegung in die Straßennamendebatte in der Stadt Landau. Der Landauer Stadtrat hat am Dienstagabend gegen die Stimmen der Grünen, der Linken und einer Vertreterin der FDP beschlossen,