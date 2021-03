Die Radfahr-Aktivisten von Critical Mass planen für Freitag, 18 Uhr, am Deutschen Tor in Landau eine weitere Fahrrad-Tour. Das teilt Sprecher Andreas Barlang mit. So soll für bessere Bedingungen für den Radverkehr demonstriert werden. Man hoffe auf eine ähnlich hohe Beteiligung wie an der Friday-for-Future-Fahrraddemo am vergangenen Freitag, sagt Barlang. Dort hatten rund 120 Menschen teilgenommen.