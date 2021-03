Rund 120 zumeist junge Leute haben am Freitag an der Fahrraddemo der Gruppe Klimastreik Landau in die Pedale getreten. Die Menschen trafen sich um 14 Uhr, sind durch Landau gefahren und machten den letzten Stopp auf dem Rathausplatz zur Abschlusskundgebung. Der weltweite Protesttag der Fridays-for-Future-Bewegung sollte auch genutzt werden, um mit Blick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr ein Zeichen zu setzen. Die Wahl soll in den Augen der Klimastreikenden zur Klimawahl werden. Die kommende Legislaturperiode entscheide darüber, ob Deutschland seinen Beitrag zum Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, einhalten kann, hieß es in der Ankündigung. Die Strecke der Demonstrierenden führte unter anderem über Queichheim und die Godramsteiner Straße. Das Ordnungsamt meldete einen störungsfreien Verlauf der Kundgebung, Ordnungsdezernet Lukas Hartmann (Grüne) nahm an der Kundgebung teil.