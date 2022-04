Die Nußdorfer CDU reagiert mit Unverständnis auf die Kritik des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landauer Stadtrat, Florian Maier, an ihrem Schlachtfest. Maier hatte kritisiert, dass Oberbürgermeister Thomas Hirsch den Frühlingsempfang mit Lätareumzug im Freien pandemiebedingt abgesagt hatte, seine Partei aber zu einer Saalveranstaltung eingeladen hatte. „Eine Veranstaltung mit Impfnachweis und Abstandsregeln ist kaum mit einem Fest für ungeimpfte Kinder zu vergleichen“, meint der Nußdorfer CDU-Vorsitzende Alexander Kugel. Das Schlachtfest in der Nußdorfer Turn- und Festhalle habe unter Coronaregeln und mit weniger als 50 Prozent Raumauslastung stattgefunden. „Jetzt war endlich mal wieder etwas im Dorf los. Ich bin überzeugt, dass bald auch andere Vereine unserem Vorbild folgen“, so Kugel. Hirsch hatte erklärt, das Schlachtfest nicht zu besuchen, und er hatte betont, dass zu einem Lätareumzug und Hansel-Fingerhut-Spiel viele Hundert meist ungeimpfte Besucher – Kinder – gekommen wären und sich hätten drängen müssen, um etwas zu sehen. Er habe die Gefahr für ein Superspreader-Ereignis für zu hoch gehalten.