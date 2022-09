Und wieder wurde ein Cabriodach im Raum Edenkoben aufgeschlitzt. Laut Polizei traf es in der Nacht auf Sonntag ein Opel-Astra-Cabrio, das in der Weinstraße in Burrweiler abgestellt war. Der Täter stahl aus dem Innenraum eine hochwertige Sonnenbrille von Tommy Hilfiger und eine Kopfstüze. Ein Tatzusammenhang mit dem Aufbruch an einem Mini-Cabrio in der gleichen Nacht und zu den drei bereits Anfang September in Hainfeld und Gleisweiler begangenen „Cabrioschlitzer“-Fällen dürfte bestehen, wie die Polizei sagt. Diese ermittelt in alle Richtungen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Inspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.