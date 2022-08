Gleich zweimal wurden dieser Tage im Raum Edenkoben Stoffdächer von Cabrios aufgeschlitzt, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. In Hainfeld traf es laut Polizei ein Mercedes-Benz-Cabrio, das am Donnerstag Im Pflaumen abgestellt worden war. Bemerkt wurde der Schaden am Montag. Es entstand ein Schaden von über 5000 Euro. In Gleisweiler wurde das Dach eines Audi-Cabrios aufgeschlitzt, der auf einem Parkplatz an der L507 abgestellt war. Die Unbekannten konnten so die Beifahrertür des Fahrzeugs öffnen, wo sie das verschlossene Handschuhfach aufbrachen. Zudem wurde ein Kabelbaum beschädigt. Nach ersten Ermittlungen haben die Täter einen kleineren Betrag von Bargeld mitgenommen. Auch hier liegt die Schadenhöhe bei über 5000 Euro.

In beiden Fällen fehlt von den Tätern jede Spur. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es einen Tatzusammenhang gibt. Laut Michael Baron, Leiter der Inspektion Edenkoben, kann dies noch nicht eindeutig gesagt werden, da die Tatzeiträume nicht genau eingrenzbar sind. Die Vorgehensweise sei jedoch in beiden Fällen gleich gewesen. Die Polizei sucht unter Telefon 06323 9550 Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.