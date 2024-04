Totalitäre Sekte verkauft Brot

Auf dem Landauer Wochenmarkt steht ein Stand mit Bioprodukten, der dem wirtschaftlichen Umfeld der umstrittenen Sekte Universelles Leben zuzurechnen ist. Die Stadt weiß das, sieht aber keinen Grund zum Einschreiten.

Teure Holocaust-Witze auf Facebook

Vor sieben Jahren setzt ein Mann judenfeindliche Posts bei Facebook ab. Vor dem Amtsgericht spricht er heute von einer Dummheit. Vor einer Verurteilung bewahrt ihn das nicht.

Mutmaßlicher Todesschütze psychisch krank?

Beim Tötungsdelikt von Ranschbach vom 12. Februar gibt es eine neue Entwicklung: Der Tatverdächtige ist aus der Untersuchungshaft in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik verlegt worden.

Aus Bingo-Markt wird ein Warenlager

Auf dem Gelände des ehemaligen Lafiora-Gartenmarktes und späteren Bingo-Möbelmarktes in Germersheim wird wieder Leben einziehen. Ein Unternehmer möchte dort einen Großhandel und Lager sowie ein Restaurant eröffnen.

Bürger vermissen Kirchturmuhren

Schon seit Juni fehlen in Westheim drei ortsbildprägende Elemente, die viele Bürger seitdem schmerzlich vermissen. Wann die Leidenszeit endet, steht noch nicht fest. Aber: Es könnte schneller gehen als bisher befürchtet.

Gesundheitszentrum kurz vor der Fertigstellung

Der Weg war durchaus steinig. Doch seit 2021 wird am Gesundheitszentrum in Schaidt gebaut. Neben einer Apotheke sowie Ärzten und Apotheken sollen auch Mieter in die Wohnungen in den drei mehrgeschossigen Gebäuden einziehen. Die Nachfrage ist groß. Und inzwischen gibt es auch einen Termin für den Einzug der ersten Mieter.