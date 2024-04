Schon seit Juni fehlen in Westheim drei ortsbildprägende Elemente, die viele Bürger seitdem schmerzlich vermissen. Wann die Leidenszeit endet, steht noch nicht fest. Aber: Es könnte schneller gehen als bisher befürchtet.

Westheim ist zeitlos – nicht nur im übertragenen Sinn, auch wörtlich gemeint: Wer sich dem Ort nähert und auf die protestantische Kirche blickt, weiß warum. Ein trauriger Anblick, finden nicht nur Gläubige. Denn: Vor neun Monaten sind die Kirchturmuhren verschwunden. Kein Diebstahl in luftiger Höhe. Auch nicht deshalb, weil sie in Zeiten von Armbanduhren und Smartphones unnötig geworden sind. Sondern, weil sie eine Gefahr für Bürger darstellten.

Eine Fachfirma kontrolliert die Uhren jährlich. Im Juni hatte diese festgestellt, dass deren Zeiger unbedingt neu befestigt werden müssen, sie drohten abzustürzen. Unverzüglich ließ die Kommune deshalb den Bereich um die Kirche absperren. Kurze Zeit später wurden die drei Uhren demontiert.

Kirchengemeinde nicht zuständig

Warum ist die Ortsgemeinde dafür zuständig und nicht die Kirchengemeinde? Nach einer historischen Vereinbarung gehören die Uhren der Kommune. Das bedeutet: Sie muss auch für deren Restaurierungskosten aufkommen. Und die sind nicht ohne, betragen fast 25.000 Euro. Problem für die Gemeinde: Sie ist verschuldet und hat dafür eigentlich kein Geld. Im defizitären Doppelhaushalt 2023/24, den der Gemeinderat bereits im Dezember 2022, also weit vor dem Schaden, beschlossen hat, war deshalb auch kein Geld für die Kirchturmuhren eingestellt.

Rund 25.000 Euro soll die Reparatur der drei Uhren kosten. Foto: Timo nagel

Und nun? Weil mittlerweile feststand, dass die Gemeinde mehr Geld für geplante Projekte und weiteres Geld für neue Vorhaben benötigt, musste ein Nachtrag zum Doppelhaushalt her, den der Gemeinderat im Februar beschloss. Mit 18.000 Euro war darin auch die Uhren-Restaurierung berücksichtigt. Vertreter von SPD und FWG hatten die Aufnahme des „wichtigen“ Vorhabens in den Etat begrüßt, um das „sehr unschöne Bild“ bald Vergangenheit werden zu lassen. Die entscheidende Frage: Genehmigt die Kommunalaufsicht trotz Verschuldung und weiter steigenden Defizits den Betrag für das Projekt überhaupt? Abwarten.

„Auch wenn in der heutigen Zeit für viele die Anzeige der Uhrzeit am Kirchturm keine große Rolle mehr spielt, ist der historische Wert dieser alten Uhren unschätzbar“, wissen Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) und Pfarrer Martin Oesterling. Weil auch die Kirchengemeinde sehr daran interessiert ist, dass die reparierten Uhren möglichst schnell wieder am Kirchturm hängen, haben Orts- und Kirchengemeinde eine gemeinsame Spendenaktion ins Leben gerufen. „Auch, weil wir der Kommunalaufsicht signalisieren wollen, dass wir selbst aktiv werden und nicht warten, bis wir das Geld genehmigt bekommen“, hatte Grabau im Gespräch mit der RHEINPFALZ bereits im Januar betont. Anvisiertes Ziel: 7000 Euro an Spenden einzusammeln, um mit den 18.000 Euro im Etat die 25.000 Euro schultern zu können. Den aktuellen Spendenstand hat Grabau nun im Gemeinderat auf 2500 Euro beziffert.

4500 Euro fehlen noch

Und die Ortschefin hatte eine weitere erfreuliche Nachricht parat: Die Kommunalaufsicht hat den Nachtragshaushalt tatsächlich komplett genehmig. Somit stehen die 18.000 Euro für die Uhren zur Verfügung. Etwa 4500 Euro fehlen jetzt noch, damit die Restaurierung finanziert werden kann. Orts- und Kirchengemeinde hoffen auf weitere Unterstützung und freuen sich weiter über jede noch so kleine Spende. Wann die Uhren restauriert und wieder montiert werden, steht derzeit noch in den Sternen. Eines ist aber klar: Je früher die 4500 Euro zusammenkommen, desto früher sind die drei ortsbildprägenden Elemente wieder sichtbar – zur Freude vieler Bürger.

Spendenkonto

G-Kasse Lingenfeld, IBAN DE43547900000000102628, Verwendungszweck: Kirchturmuhr Westheim