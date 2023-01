Gestiegene Energiekosten und Materialknappheit machen Holz zu einem begehrten Gut. Die Zahl der Diebstähle in der Südpfalz hat deutlich zugenommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben Langfinger um die Weihnachtstage herum in Offenbach zugeschlagen. Zwischen 22. und 25. Dezember wurde von einer Wiese im Bereich der L542 ein Raummeter Brennholz geklaut. Das Holz war auf der frei zugänglichen Wiese durch einen Maschendrahtzaun gesichert, es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.