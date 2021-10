Wann und unter welchen Bedingungen darf ich ins Krankenhaus, um jemanden zu besuchen? Gilt 2G oder 3G? In Rheinland-Pfalz regelt dies jede Einrichtung eigenständig. Der Besucher muss sich also vorher genau informieren. Das ist umstritten, einige Mediziner halten eine einheitliche Regelung im Land für die bessere Lösung. Im Gegensatz zu Einrichtungen in Ludwigshafen, zum Beispiel die BG-Unfallklinik, wo nur Geimpfte und Genese Zutritt haben, gilt im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße mit seinen Standorten in Landau, Annweiler und Bad Bergzabern die 3G-Regel. Das Klinikum hat sehr früh einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, um den Zugang zum Haus besser kontrollieren zu können. Besucher müssen mindestens 16 Jahre alt sein, die Besuchszeiten sind täglich zwischen 16 und 19 Uhr nur eine Stunde. Jeder Patient darf nur einen Besucher täglich empfangen.

Ganz ähnlich ist es im Vinzentius-Krankenhaus geregelt. Nur die Besuchszeiten unterscheiden sich: Sie reichen von 15 bis 17 Uhr.