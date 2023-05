Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Angehörige tragen zu einer schnelleren Genesung von Kranken bei. Doch oft legen ihnen Krankenhäuser Steine in den Weg. Der Speyerer Pflegewissenschaftler Bernd Reuschenbach sieht deshalb auch die aktuellen Besuchsregeln in den Südpfalzkliniken kritisch. Im Interview mit Nicole Tauer erklärt er, was sich auch während der Pandemie ändern kann und soll.

Herr Reuschenbach, was sind derzeit die Probleme von Menschen, deren Angehörige im Krankenhaus sind?

Angehörige (also Verwandte) und Zugehörige (also Freunde