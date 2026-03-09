Für die Bergkirche gibt es Mittel aus dem Sonderprogramm Denkmalschutz. Damit ist die Voraussetzung für die Sanierung der historischen Orgel geschaffen.

Rund 35.800 Euro Bundeszuschuss hat der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt. Das haben der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) und die Protestantische Kirchengemeinde Bad Bergzabern mitgeteilt.

Die 1782 erbaute Baumann-Orgel besitzt noch etwa 95 Prozent ihrer Originalsubstanz, wurde jedoch im Laufe der Zeit unsachgemäß verändert. Eine umfassende Restaurierung soll den barocken Klangcharakter und die Spielbarkeit des Instruments sichern und wiederherstellen. Zudem ist geplant, eine automatische Fensterlüftung einzubauen, um das Raumklima zu verbessern und erneuten Schimmelbefall zu verhindern. Die Restaurierung der Orgel ist für 2027 vorgesehen, nach dem Abschluss der Umbauarbeiten der Bergkirche zur Urnenbegräbnisstätte, die das Gebäude langfristig sichern sollen.

Bezirkskantor Wolfgang Heilmann, der sich seit 2020 für die Sanierung einsetzt, zeigte sich erfreut: „Die Baumann-Orgel hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Für die zukünftige Nutzung der Kirche wird das Instrument bestens gerüstet sein und sowohl bei Beerdigungen, Gottesdiensten und bei Konzerten mit ihrem wiederhergestellten Klang die Menschen berühren.“ Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf etwa 110.000 Euro. Neben der Bundesförderung wurde ein weiterer Antrag beim Land Rheinland-Pfalz gestellt, und die Evangelischen Landeskirche der Pfalz hat Unterstützung in Aussicht gestellt.

Er freue sich sehr, dass nun die ersten Mittel zur Verfügung stehen, um die Orgel in der Bergkirche denkmalgerecht sanieren zu können, sagte Thomas Gebhart: „Die eindrucksvolle Barockkirche ist ein besonderer Ort in der Südpfalz. Wandel und Tradition sind hier keine Gegensätze, was auch der Bau des Kolumbariums zeigt.“

Seit 2009 hat der Bund rund 547 Millionen Euro in den Denkmalschutz investiert, wodurch mehr als 3000 Kulturdenkmäler, darunter historische Orgeln, saniert wurden.