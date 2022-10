Welche Werte sind den Landauern wichtig? Das möchte der Freundeskreis Blühendes Landau in Zusammenarbeit mit der Universität sowie der VR-Bank Südpfalz und dem Lions-Club Landau mit einer Umfrage herausfinden. Die Teilnahme ist bis Dienstag, 25. Oktober, möglich. Die drei meist genannten Werte werden dann als Worte in Stahl-Skulpturen geschnitten und an einem gut zugänglichen, belebten Ort im Stadtgebiet installiert. Die Gestaltung übernimmt Karlheinz Zwick, der auch das ähnlich konzeptionierte Friedensdenkmal „En Memoire“ in der Siebenpfeiffer-Allee gestaltet hat. Er denkt an Schriftzüge, die in schlichte Stahl-Skulpturen wie Würfel oder Stelen gelasert werden.

Das Projekt ist nach Angaben der Stadt von einer Arbeitsgruppe um Stefanie Haag initiiert worden. „Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig im Umgang mit unseren Mitmenschen? Die Antwort auf diese Fragen sind entscheidend für ein gutes Miteinander in unserer Stadt“, sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch zu dem Vorhaben. Gerade in bewegten Zeiten wie diesen sei es wichtig, einen Moment innezuhalten und sich als Gesellschaft auf gemeinsame Überzeugungen zu besinnen.

„Uns grundlegende Wertevorstellungen wieder bewusster zu machen und öffentlich sichtbar in unsere Gesellschaft zu integrieren, ist die Idee dieses Projekts,“ berichtet Projektinitiatorin Haag. „Dafür soll ein Ort geschaffen werden, der zum Nachdenken und Innehalten einlädt, aber auch anregt und ermutigt, aktiv und gestaltend die eigenen Verhaltensweisen zu reflektieren.“

Die Stadt ruft alle Landauer dazu auf, sich an der Werte-Umfrage auf der städtischen Internetseite www.landau.de/werte zu beteiligen. Die Umfrage ist anonym und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Alternativ liegen im Büro für Tourismus im Rathaus Abstimmungskarten aus.