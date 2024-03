Am zweiten Tag des Prozesses am Landgericht Landau gegen einen 62-Jährigen aus Neustadt, der ein zehnjähriges Mädchen in Edenkoben entführt und sexuell missbraucht hat, stand die Flucht des Angeklagten im Mittelpunkt. Dessen schlechter Gesundheitszustand könnte im schlimmsten Fall das Verfahren ins Wanken bringen. Mehr zum Thema lesen Sie hier