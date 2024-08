Edenkoben feiert am kommenden Wochenende sein Stadtfest. Eröffnet wird die Sause am Freitag um 18 Uhr, „ganz im Zeichen unserer bayerischen Wurzeln“, wie es in der Ankündigung der Stadt heißt. Zum Fassbieranstich gibt es Blasmusik. Höhepunkt des Abends wird die Wahl der Dirndlkönigin und des Bierkönigs sein. Begleitet wird das Spektakel vom Musikverein Haßloch, ab 20 Uhr spielt die Band Nova Blue. Viel Musik gibt es auch am Samstag. Die Bühne gehört dann der Gruppe Ampra, die schon im vergangenen Jahr in Edenkoben gastierte. Angekündigt sind energiegeladene Rockrhythmen und eine mitreißende Performance. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Anschließend lädt der Werbekreis gemeinsam mit der Stadt Edenkoben zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Die kleinen Gäste können sich auf Kinderschminken, Kasperletheater und einen riesigen Sandkasten zum Buddeln und Spielen freuen. Modenschau und Breakdance sorgen für Unterhaltung, während sich entlang von Wein- und Tanzstraße lokale Vereine präsentieren. Kunstliebhaber kommen im Atelier am Schlachthaus auf ihre Kosten.