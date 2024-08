„Art inter regional – Städtepartnerschaft ist keine Kunst“. So heißt eine neue Initiative des Edenkobener Künstlers Lutz Schoenherr. Sie will Künstler der Partnergemeinden miteinander vernetzen und wechselseitige Ausstellungen auf die Beine stellen. Auftakt ist beim Stadtfest nächste Woche.

Lutz Schoenherr, Grafik-Designer aus Edenkoben, ist ein Künstler, der gerne Standpunkte setzt und Menschen vernetzt. Mit eigenen Werken, die gewohnte An-Sichten in Acryl und als Siebdruck abstrahieren, in gemeinsamen Projekten mit seinen Mitbürgern, die sich mit der Stadtentwicklung beschäftigen und nun sogar in einer überregionalen Aktion mit den Partnergemeinden. Unter dem Motto „Art inter regional“ soll sogar ein Verein gegründet werden, der Künstler aus Edenkoben, Dinkelsbühl, Bexbach, Etang-sour-Arroux und Radeburg verbindet und in einen regen Austausch führt.

Auch Sabine Nollek aus Dinkelsbühl beteiligt sich am Netzwerk. Foto: Sabine Nollek

Mehr noch: auch die Partnergemeinden der Edenkobener Partnerstädte sollen in dieses Netzwerk eingebunden werden, weshalb die Südpfälzer in naher Zukunft auch in Finnland, Polen oder Rumänien zu Gast sein werden und von dort Gäste empfangen werden. „Art inter regional wird im Verbund der Partnerstädte zu einer demokratisch organisierten, riesengroßen Galerie“, erläutert Initiator Schoenherr seine Idee, die gerade in Zeiten wachsender Intoleranz und Ausgrenzung ein Zeichen der Verbundenheit und wachsender Freundschaft sein will.

Schlachtfest-Performance

Der Startschuss fällt nächste Woche in Schoenherrs Atelier im Schlachthaus, dem man seine ursprüngliche Funktion noch deutlich ansieht. Dort wird unter dem passenden Titel „Schlachtfest: Pig-mente frisch zubereitet“ (Wortspiel: Das englische pig heißt Schwein) die erste Ausstellung des neuen Art-Kunst-Netzes mit drei Künstlerinnen aus Dinkelbühl eröffnet.

Tina Bönsch aus Dinkelsbühl stellt ebenfalls in Edenkoben aus. Foto: Tina Bönsch

Die Malerin Tina Bönsch beschreibt ihre Werke als weltoffen und provokativ. Sie arbeitet mit Pinsel, Spachtel und bloßen Händen, um ihr Motive mit Acryl, Kreide oder Asche auf Leinwand, Pappe und Holz zu bringen. Sabine Nollek ist experimentierfreudig und neugierig. Sie verwendet verschiedene Materialien und Techniken, von der Malerei über Druck bis zur Collage mit Acryl, Pigmenten und Stiften. Mo Schweizer hat ein Faible für Farben und Pastellmalerei, um ganz besonders den Augen als „Spiegel der Seele“ Ausdruck zu verleihen. Anstelle einer Vernissage im herkömmlichen Sinn wird es eine Art-Performance geben, in der ein Metzgermeister aus Borken-Trockenerfurth mitmischt.

Info

Eröffnung: Donnerstag, 22. August, 19.30 Uhr, mit dem Kunst-Schlachtfest: „Pig-mente frisch zubereitet“; geöffnet während des Stadtfestes vom 23. bis 25. August: Freitag 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr, danach bis 23 September: täglich von 15.30 bis 18.30 Uhr.

Gründungsversammlung „Art inter regional“ am Sonntag, 25. August, 10 Uhr im Atelier im Schlachthaus, Tanzstraße 29, Edenkoben (Anmeldung erbeten)

Kontakt: Lutz Schoenherr, Telefon 0162 217 64 09