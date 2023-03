Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 40 Ratsmitglieder plus Oberbürgermeister, eine Handvoll Verwaltungsmitarbeiter, mehrere Pressevertreter und Techniker plus einige wenige Besucher oben auf der Empore drei Stunden gemeinsam in einem Raum – das ist in der Coronakrise zu viel, selbst wenn es sich bei dem Raum um die Landauer Festhalle handelt, nicht den „kuscheligen“ Ratssaal im Rathaus.

Dass so etwas in Zeiten einer Pandemie nicht geht, selbst wenn Abstände eingehalten und Masken getragen werden, hat Christian Kolain von den Grünen am Dienstagabend wortgewaltig im Stadtrat