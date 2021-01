Am Dienstag kommt der Landauer Stadtrat zur vielleicht wichtigsten Sitzung des Jahres in der Festhalle zusammen: Dann steht die Haushaltsberatung auf der Tagesordnung. Trotzdem hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) angeregt, nicht in voller Mannschaftsstärke zu tagen, sondern nur mit 25 der 44 Ratsmitglieder. Er begründet dies mit der Corona-Infektionslage. Sein Vorschlag: Grüne und CDU sollten je sechs ihrer 11 Fraktionsmitglieder schicken, die SPD fünf statt elf, FWG und AfD je zwei statt drei, Pfeffer&Salz, FDP und Linke je eines statt zwei, Die Partei eines, wie sonst auch. Bei einer solchen Besetzung wäre das Stärkeverhältnis des Rates gut abgebildet. Die Fraktionen sollen bis Montagmorgen überlegen, ob sie dem Vorschlag folgen. Während der ersten Welle der Pandemie hatte der Stadtrat zeitweise gar nicht getagt, sondern war durch den nur 15 Mitglieder zählenden Hauptausschuss ersetzt worden.

Nach Angaben der Verwaltung können Bürger an der Ratssitzung teilnehmen. Für sie gibt es auf den Emporen ausreichend Platz. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, auf der Tagesordnung stehen 21 Punkte plus ein nicht-öffentlicher Teil.