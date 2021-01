[aktualisiert 18 Uhr] Der Landauer Stadtrat wird in seiner kommenden Sitzung in voller Personenzahl zusammentreffen. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Damit ist eine freiwillige Reduzierung der Sitzungsteilnehmer vom Tisch. Diese hatte Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch vorgeschlagen. Die Fraktion Pfeffer und Salz (P&S) hatte sich gegen den Vorschlag ausgesprochen. In der Festhalle könnten die Corona-Schutzmaßnahmen durch ausreichenden Abstand und Maskenpflicht eingehalten werden. Die Einschränkung der Ausübung des Ratsmandats sei angesichts der vom Robert-Koch-Institut als gering eingeschätzten Ausbreitung der neuen Virus-Varianten unverhältnismäßig, so P&S.