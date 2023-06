Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie viele junge Menschen erlernen noch den Bäckerberuf, wie viele Betriebe gibt es in der Südwestpfalz noch? Wir haben anlässlich des Meister-Wechsels in der Bäckerei-Konditorei Zürn in Hinterweidenthal die Handwerkskammer dazu befragt.

Wie viele Azubis haben 2022 die Gesellenprüfung bestanden?

Im Bereich der Handwerkskammer waren es 22 Bäcker, 15 Konditoren und 28 Bäckerei-Fachverkäufer. Die Statistik