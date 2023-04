Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wir wollten aus erster Hand wissen: Was bringt junge Leute auf den Berufsweg der Pflegefachkraft im Seniorenheim? Was macht Spaß, was fällt schwer? Worin besteht Bedarf? Die Fragen von Hans Heinen beantworteten Nikola Ludy (Rodalben, zweites Ausbildungsjahr) und Ulrike Rabach (Waldfischbach-Burgalben, erstes Ausbildungsjahr).

Nikola Ludy: Den ersten Kontakt zur Pflege bekam ich mit 19 Jahren, als meine Oma erkrankte. Diese Erfahrung zeigte mir, wie relevant das Pflegesystem ist. Es wurde mein Wunsch, ein Teil davon zu