Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Pflegeberuf ist ein „ hoch sensibles Tätigkeitsgebiet“, sagt Wolfgang Greß, der in Rodalben das Senioren-Zentrum Haus Edelberg leitet. In der Zeit der Pandemie habe der Beruf an Aufmerksamkeit gewonnen. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Hans Heinen sprach mit Greß über den Alltag.

Sie hatten beim Tag der Pflege einen Stand am Marienplatz aufgebaut. Welche Erfahrungen haben Sie dort gewonnen?

Wir wurden gesehen, wahrgenommen und auch kontaktiert. Die