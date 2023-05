Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das wieder kommen wird“, sagt der Contwiger Schulleiter Thomas Höchst zum derzeitigen Fernunterricht. Höchst sieht seine IGS sehr gut für den Online-Unterricht gerüstet, auch wenn er beim Pressegespräch gestern Morgen Probleme mit den Internet-Lernplattformen des Landes live demonstrierte.

Frühestens in drei Wochen dürfen die fünften und sechsten Klassen in abwechselnden Gruppen wieder in der Schule unterrichtet werden. Bis dahin steht Fernunterricht für