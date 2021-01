Nichts ging am Montagmorgen, als die rheinland-pfälzischen Schüler nach den Weihnachtsferien in die erste Woche Fernunterricht übers Internet starten sollen. Die Systeme waren überlastet. Auch zum Ende der Woche gibt es noch Probleme.

IGS-Leiter Thomas Höchst demonstrierte im Pressegespräch am Freitagmorgen, mit welchen Systemproblemen die Online-Lernplattformen des Landes – Moodle und Big Blue Button – derzeit zu kämpfen haben. So dauerte es mehrere Minuten, bis Höchst auf Moodle auf einen seiner Klassenkurse zugreifen konnte. „Das Hochladen eines Wochenplans hat auch schon mal eine Stunde gedauert“, kritisiert er. Die Probleme, die er als Lehrer hat, haben seine Schüler genauso. „Dadurch, dass die aber flexibel sind, wann sie ihre Wochenpläne herunterladen, ist das weniger schlimm“, relativiert der Schulleiter.

Mit den Problemen der Lernplattformen hatte Höchst bereits im Vorfeld gerechnet. Vor allem der Montag fiel als Negativbeispiel auf. Stundenlang waren die beiden Internetseiten nicht erreichbar, das Land erklärte im Nachgang, dass vor allem ein Hacker-Angriff Schuld daran war. Allerdings zeigten beide Plattformen auch am Freitagmorgen noch Zeichen von Überlastung. Auffällig die ganze Woche über: Zu den üblichen Unterrichtszeiten scheint der Andrang zu groß zu sein. Zu Randzeiten, etwa am frühen Morgen, läuft das System stabil. Wer sich um 7 Uhr an den Rechner setzt, kann normal arbeiten. Ab 8 Uhr beginnen die Aussetzer und Zugangsprobleme.

Wie viele Überstunden Höchst und sein Lehrerkollegium aufgrund der neuen Arbeitsweise mit den Plattformen haben, lässt sich laut dem Schulleiter nur schwer beantworten. Er nennt auf Nachfrage eine Mehrarbeit von zehn Prozent.