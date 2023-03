Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Jahre und sechs Monate soll ein 29-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Hauenstein ins Gefängnis. Das Schöffengericht in Pirmasens sieht es als erwiesen an, dass er ins Haus des Nachbarn seines Adoptivvaters eingebrochen ist, den Senior bestohlen und verletzt hat. In gleich drei Fällen hat das Gericht den Angeklagten verurteilt.

Verteidiger Alexander Kiefer hatte zu Beginn des ersten Verhandlungstages erklärt: „Der Angeklagte wird nicht überführt werden können“.