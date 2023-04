Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Donnerstag, kurz nach Mittag: Es knallt zweimal in Contwig, dann steigt Rauch über der Kläranlage auf. Dieser Rauch ist das Gefährliche an der Granate, die ein Dreivierteljahrhundert in der Tränkgasse im Boden lag. Wenn man ihn einatmet, kann er die Lunge verätzen. Deshalb riegeln 160 Einsatzkräfte am Morgen einen Teil von Contwig ab.

Das Gefährliche ist nicht die Sprengkraft der 30 Zentimeter langen Phosphorgranate, sondern der Dampf, erklärt Thomas Guindeuil vom Kampfmittelräumdienst. Zusammen mit drei