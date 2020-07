Das Projekt der Unternehmensgruppe Schenk, die im Ortszentrum von Waldfischbach-Burgalben auf mehreren Grundstücken – unter anderem dort, wo das frühere Hotel Martin steht – eine Seniorenresidenz mit Pflege und betreutem Wohnen realisieren will, hat eine weitere Hürde genommen. Die Gemeindespitze zeigte sich laut Bürgermeister Michael Oestreicher angetan vom Konzept.

Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB) berichtete von einem Gespräch am Dienstagabend mit Manfred Schenk und Vertretern seiner Unternehmensgruppe: Schenk informierte Bürgermeister, Beigeordnete und Fraktionsvorsitzende über sein Vorhaben. „Seine Konzeptvorstellung und die Gedanken zur Realisierung des Ganzen fanden fürs Erste großen Zuspruch“, bilanzierte Oestreicher. Vor allem vor dem Hintergrund, dass das Hotel Martin integriert ist. Bei der Ratssitzung am 1. September werde die Schenk-Gruppe Gelegenheit haben, das Projekt öffentlich vorzustellen.

Die Unternehmensgruppe aus Pirmasens, die versiert ist in der Umsetzung von Projekten dieser Größenordnung, hat sich Grundstücke in der Hauptstraße gesichert – neben dem ehemaligen Hotel Martin unter anderem das Areal, auf dem früher eine Reinigung angesiedelt war. Dort soll eine Seniorenresidenz gebaut werden. Mit 90 Betten im Bereich der Pflege und einem betreuten Wohnangebot unter dem Titel „Wohnen 65+“. Mit der Marienhaus GmbH aus Waldbreitbach, die in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland tätig ist, gibt es bereits einen Betreiber für die Einrichtung.