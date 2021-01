Stefan Bauer, Jahrgang 1964, gelernter Kaufmann, hat seine Firma Rave-Craft 1988 in Rodalben gegründet. Gefallen an Lederprodukten fand er ursprünglich im Schuhgeschäft seines Onkels. Bauers kleiner Betrieb begann mit der Produktion von Schuhschmuck und Gürteln, es folgten Damen-Handtaschen. Das Unternehmen erlebte Mitte der 90er Jahre einen Boom, als es Zulieferer für große Warenhäuser wurde (Hettlage, Horten, Kaufhof), eine eigene Gürtelkollektion für namhafte Textilhersteller produzierte, mehrere Einzelhandelsgeschäfte in Nordrhein-Westfalen eröffnete und bis zu zwölf Mitarbeiter beschäftigte. Doch in den vergangenen Jahren verkleinerte sich der Betrieb auf jetzt noch drei Mitarbeiter. Grund für den Rückgang seien unter anderem „Billigwaren aus Fernost“ gewesen, berichtet Bauer. Die vorübergehende Produktion von Face Shields sicherte das Überleben von Rave Craft in der Corona-Krise. Nun stellt Bauer wieder Lederwaren her.