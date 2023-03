Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stefan Bauer hat die Anfertigung von Gesichtsvisieren in seinem Drei-Mann-Betrieb in der Eisenbahnstraße eingestellt – abgesehen von vereinzelten Nachbestellungen. Seine Firma Rave-Craft stellt wieder Lederwaren her. Doch die Anfertigung des Corona-Schutzes habe das Unternehmen zu Beginn der Pandemie gerettet.

Als sich das Coronavirus im Frühjahr des vergangenen Jahres auszubreiten begann, hatte der Rodalber Geschäftsmann die Produktion von Lederartikeln vorübergehend auf die Herstellung von Face