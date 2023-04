Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Geschäfte des Schuhfilialisten Reno sollen wie bisher weitergeführt werden. Dies hat ein Sprecher der neuen Eigentümerin cm.sports GmbH bestätigt. Das Unternehmen hat mit seinem Kooperationspartner GA Europe das Reno-Filialgeschäft von der HR Group zum 1. Oktober erworben.

Die Osnabrücker HR Group, unter deren Federführung Reno ab 2000 arbeitete, betrieb zuletzt in Deutschland rund 230 Reno-Schuhverkaufs-Filialen, so auch in Thaleischweiler-Fröschen,