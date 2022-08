Wo genau und warum das Feuer am 1. August in einem Wohnhaus in Contwig ausgebrochen ist, bleibt weiter unklar. Ein Mann, der zunächst festgenommen wurde, steht nicht mehr unter Tatverdacht.

Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen hatte es am Montagnachmittag in dem Mehrfamilienhaus in der Contwiger Hauptstraße gebrannt – direkt neben dem Gasthaus Bärmann. Ein massiver Löscheinsatz der Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf benachbarte Häuser übergriff. Am Dienstag erläuterte Rouven Balzer, Sprecher der Zweibrücker Staatsanwaltschaft, dass vier Personen mit Rauchgasvergiftung ins Zweibrücker Klinikum gebracht worden seien. Balzer: „Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar und konnte aufgrund bestehender Einsturzgefahr noch nicht vollständig begangen werden.“

Weil es in dem Wohnhaus innerhalb kurzer Zeit nun schon zum zweiten Mal gebrannt hat, bestehe weiterhin „der Anfangsverdacht der Brandstiftung“. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Mann, der noch am Montag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung „vorläufig in Gewahrsam genommen“ worden sei, habe man „nach Durchführung kriminaltechnischer Untersuchungen jedoch noch am Nachmittag wieder entlassen“. Derzeit, so Balzer, bestehe kein „konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person“. Jetzt werde vor allem mit Zeugenvernehmungen und kriminaltechnischen Untersuchungen weiterermittelt.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft: „Das Wohnhaus soll, sobald dies möglich ist, durch einen Brandsachverständigen in Augenschein genommen werden.“