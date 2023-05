Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Contwig stand am Montag ein Wohnhaus in Flammen, das schon im Juni gebrannt hatte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eine Person wurde in Handschellen abgeführt.

Das Haus, in dem am Montag nun erneut Feuer ausgebrochen ist, steht in der Hauptstraße direkt neben dem Gasthaus Bärmann. Wegen des Feuerwehreinsatzes blieb die Contwiger Ortsdurchfahrt zwischen