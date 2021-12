Die saarländische Baufirma Dittgen aus Schmelz wird die Contwiger Hohlbachstraße ausbauen. Laut Bürgermeisterin Nadine Brinette war es „ein ganz knappes Rennen“ zum nächstteureren Bewerber. Der Ausbau wird aber so oder so teurer als gedacht.

Die Firma Dittgen hatte zwar schon Baustellen in Zweibrücken, ist aber laut Brinette in der Verbandsgemeinde bislang nicht bei einer Baustelle in Erscheinung getreten. Laut Ratsmitglied Thorsten Sefrin ist sie jedoch „sehr gut“. Geplant ist, dass die Hohlbachstraße ab dem Frühjahr vollständig ausgebaut wird. Fest steht, dass der Ausbau rund 106.000 Euro teurer wird als geschätzt. Insgesamt soll er 734.000 Euro kosten.

Dass es teurer wird, begründet Brinette damit, dass die Schätzung schon zwei Jahre alt ist. Dass die Anwohner abends, morgens und am Wochenende mit ihren Autos zu ihren Häusern fahren können, macht es auch teurer. Diese Entscheidung wurde als Kompromiss gefunden, um den Anliegern der Sackgasse den Ausbau so angenehm wie möglich zu gestalten. Bereits im Sommer hatten Anwohner der Hohlbachstraße gegenüber der RHEINPFALZ ihren Unmut geäußert. Sie befürchten, dass sie während der Bauzeit nicht mehr richtig an ihre Häuser kommen. Außerdem wurden schon Sachen umgeplant, etwa beim Parkplatz vorm Vereinsheim am oberen Ende und Stützmauern vor Häusern. Wie genau die Anwohner nach Feierabend Zufahrt zu ihren Häusern kommen, muss noch mit der Baufirma ausgehandelt werden, der Plan hierfür ist noch nicht ganz fix. Dass der Posten jedoch bereits in die Kostensteigerung einkalkuliert ist, sieht Brinette als gutes Zeichen, dass etwas für die Anwohner in der Hinsicht passiert. Der Rat vergab den Auftrag bei einer Enthaltung von Thorsten Sefrin an das saarländische Unternehmen.